На правобережье Красноярска жители одного из дворов создали крытую велопарковку

В Красноярске жильцы дома №104 по пр. им. газеты «Красноярский рабочий» создали во дворе своего дома крытую велопарковку. Создание парковки помогло решить вопрос хранения колясок и велосипедов для детей.

В администрации города рассказали, что крытая парковка была изготовлена в Кемерово на заказ. Ее стоимость составила 720 тысяч рублей. Площадь велопарковки составляет 30 квадратных метров. Несмотря на свою компактность, парковка защищает велосипеды и коляски от ветра, а также от осадков.

Также стало известно о том, что ранее жильцы «Рябинового дворика» украсили одну из стен дома памятным стендом, рассказывающим историю дома, буднях и праздниках. Также при помощи стенда жители обмениваются предложениями.

Фото: admkrsk.ru