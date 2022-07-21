В Красноярске определили проектировщика дороги с Удачного к Николаевскому мосту

В Красноярске выбрали проектировщика для дороги от Удачного до Николаевского моста. Как рассказали в пресс-службе КрУДора, дорога пройдёт вдоль берега Енисея. Разработкой проекта займётся новосибирская компания «Росинсталпроект». Стоимость работ оценили в 68 млн рублей.

По задумке, длина двухполосной дороги от улицы Лесной до Николаевского моста составит 5,5 км. На месте будущей стройки сложный рельеф, поэтому проектировщики должны продумать, как проложить дорогу.

В КрУДоре пояснили, что проект дороги должен быть готов к концу 2023 года. Строительство начнётся после того, как проект пройдёт госэкспертизу, то есть не раньше 2025 года.

Фото: © РИА Новости / Илья Наймушин