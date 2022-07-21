В правительстве Красноярского края назначили двух заместителей министров

В правительстве Красноярского края произошли кадровые перестановки. Было принято решение о назначении двух новых замминистра. По официальной информации, на должность замминистра социальной политики Красноярского края была назначена Ольга Озерова. Контракт с ней был подписан на три года.

Кроме того, было принято решение о назначении Рената Даутханова на должность первого замминистра транспорта Красноярского края. Отметим, что распоряжения о назначении были подписаны председателем Правительства Красноярского края Юрием Лапшиным.

Фото: Sibnovosti