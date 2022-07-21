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Погибший на стройке мужчина работал без страховочного троса

Главная Общество
Красноярск
09:38 21 Июля 2022
погиб, человек, красноярск, следствие
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Следователи раскрыли первые детали расследования уголовного дела, связанного с гибелью 29 -летнего рабочего в Красноярске. Как рассказали в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия, предварительно было установлено, что во вторник около 18 часов потерпевший выполнял бетонные работы на высоте 9 этажа и в какой-то момент сорвался, после чего скончался.

Кроме того, стало известно о том, что погибший был допущен к работе без обучения безопасным методам и приемам проведения работ на высоте, а также без выдачи наряда-допуска. На стройплощадке не было средств коллективной защиты. Добавим, что погибший не был обеспечен страховочным тросом и страховочной привязью.

Фото: © Евгений Одиноков / РИА Новости

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