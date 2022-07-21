«Норникель» принял участие в форуме «Сильные идеи для нового времени»

Дискуссия «Межрегиональные проекты в России – от Центра до Арктики: преимущества и вызовы» состоялась в рамках сессии «Развитие регионов» на форуме «Сильные идеи для нового времени», который проходил 19 и 20 июля в Москве. В формате живого диалога спикеры рассказали о реализации успешных практик, затрагивающих интересы регионов присутствия крупных компаний и бизнеса.

Модератором дискуссии выступил директор дивизиона «Развитие регионов и инвестиции» Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ) Александр Смекалин.

Перед началом обсуждения он отметил, что в настоящее время все чаще звучит запрос на кооперацию регионов, на выстраивание кооперационных цепочек и взаимосвязей в различных направлениях. При этом Александр Смекалкин упомянул, что точек сбора межрегиональных проектов в России не наблюдается.

Одним из спикеров дискуссии стал статс-секретарь - вице-президент по взаимодействию с органами власти и управления «Норникеля» Дмитрий Пристансков. Он рассказал, как компании удается реализовывать инфраструктурные проекты, учитывая при этом интересы жителей регионов.

«Норникель» является одним из крупнейших работодателей и налогоплательщиков в России и осуществляет деятельность на территории нескольких субъектов РФ. Основная производственная часть компании находится в моногородах за Полярным кругом. Это означает, что деятельность «Норникеля» оказывает серьезное влияние на социально значимую и экономическую жизнь горожан, - отметил Пристансков. - Нам необходимо постоянно думать о том, как улучшать качество жизни жителей городов. Это краеугольный камень нашей корпоративной стратегии и социальной бизнес-программы».

Опыт работы «Норникеля» говорит о том, что ни одна компания, ни один муниципалитет не смогут реализовать какой-либо проект и развить город.

«Необходима третья нейтральная площадка, которая будет инициировать и верифицировать проекты, формировать команды изменений и накапливать базу знаний, которая связана с трансформацией городской среды, - пояснил Дмитрий Пристансков. - Поэтому несколько лет назад «Норникель» принял решение о создании институтов развития, которые призваны изменить жизнь городов к лучшему. Первый опыт был связан с созданием в 2017 году Агентства развития Норильска, который оказался успешным и его начали тиражировать в других городах. В 2019 году появился Центр социальных проектов «Вторая школа» в Мурманской области. В 2020 году было учреждено Агентство развития Мончегорска.

Эти институты территориального развития показали себя с лучшей стороны и стали интеграторами реализации, а также сопровождения программ социально-экономического развития.

«Деятельность агентств реализуется по четырем направлениям: бизнес, development-городская среда, туризм и социокультурная жизнь. Важным принципом работы институтов территориального развития является учет мнения граждан, так как все мероприятия реализуются, в первую очередь, для них», - резюмировал статс-секретарь - вице-президент по взаимодействию с органами власти и управления «Норникеля».

После выступления Дмитрия Пристанскова модератор дискуссии Александр Смекалин отметил, что в вопросах взаимодействия власти и бизнеса «Норникель» выбрал абсолютно верную тактику, а также добивается больших успехов.

Добавим, что компания выступила с инициативой провести в России Международный форум инноваторов IN'HUB, в рамках которого будет обеспечено взаимодействие изобретателей, бизнеса и инвесторов для совместного развития технологий будущего. Мероприятие пройдет в Новосибирске с 6 по 8 октября.

Фото: © vk.com/nornickel_official