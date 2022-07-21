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На правобережье Красноярска автобус въехал в забор жилого дома

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Красноярск
08:39 21 Июля 2022
дтп, авария, красноярск, гибдд
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В Красноярске, 20 июля, на улице Суворова случилась авария с участием маршрутки №92 и автомобиля Toyota.

В ГИБДД России по краю заявили, что днем на улице Суворова, 60 водитель легковой машины при выезде с прилегающей территории не предоставил преимущество в движении и столкнулся с автобусом. От столкновения с Toyota маршрутка влетела в забор жилого дома. По официально информации, в этом дорожно-транспортном происшествии была травмирована 35-летняя женщина-кондуктор, которую госпитализировали в больницу.

 

Фото: © vk.com/gibdd24

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