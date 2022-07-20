Музей истории Бородинского угольного разреза вошел в российскую программу популяризации культурных мероприятий среди молодежи

Уникальный музей-аллея под открытым небом открылся в декабре 2019 года. Его создание – результат совместной работы Правительства и Минстроя Красноярского края, администрации Бородино, СУЭК и Фонда "СУЭК-РЕГИОНАМ". Культурно-исторический и инфраструктурный проект был реализован в рамках НП "Жилье и городская среда".

Уютная аллея, соединяющая три центральные улицы Бородино с городской площадью, посвящена становлению крупнейшего в России Бородинского угольного разреза. Об основных вехах развития – от начала строительства разреза до добычи миллиардной тонны угля, производственного рубежа, которого до сих пор не достигло ни одно предприятие открытой угледобычи в стране, о быте и праздниках горняков, об основных ценностях СУЭК – уважению к людям труда, заботе об экологии, музей рассказывает с помощью современных арт-объектов.

В дни летних каникул Музей истории города Бородино приглашает школьников на прогулку по историческому маршруту. Причем посещение экскурсии доступно по "Пушкинской карте" (АО «Почта Банк»), это своего рода "ключ" к масштабной программе популяризации культурных мероприятий среди молодежи. Программа открывает учащимся доступ к более чем 50 тыс. событий – выставкам, спектаклям, концертам, кинопоказам. По мнению музейных работников из Бородино, музей-аллея с его нестандартным подходом к истории в комплексе с интересными, глубоко проработанными текстами экскурсий не оставит молодых людей равнодушными.

Уникальность и высокая ценность обустроенного при содействии СУЭК музея под открытым небом как в сохранении истории, так и в развитии местных сообществ, формировании комфортной городской среды высоко оценена экспертами. Музей – лауреат Всероссийской премии "Время инноваций" в номинации "Социальная инновация года", Всероссийского конкурса "Корпоративный музей" в номинации "Развитие территорий" и отраслевой премии "КонТЭКст" в номинации "Лучший социальный проект – корпоративный музей".

Возрастная категория 12+

Фото: пресс-служба АО "СУЭК-Красноярск"

По материалам пресс-службы АО "СУЭК-Красноярск"