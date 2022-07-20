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РУСАЛ подвёл итоги грантового конкурса «Поддержать важно!»

Главная Общество
Красноярск
16:18 20 Июля 2022
поддержка, проекты, конкурс, компания, финансы
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РУСАЛ, один из крупнейших в мире производителей алюминия, подвел итоги закрытого грантового конкурса «Поддержать важно» для некоммерческих организаций и учреждений социальной сферы, которые работают с социально-незащищёнными категориями населения в территориях ответственности компании. По результатам отбора поддержку получат 20 проектов, на реализацию которых компания выделит 32 465 347 рублей. Организатором конкурса выступил благотворительный фонд РУСАЛа «Центр социальных программ», созданный в 2004 году основателем компании Олегом Дерипаска для поддержки и тиражирования наиболее эффективных социальных инициатив.
 
Согласно обследованию, проведенному Комитетом по ESG и устойчивому развитию Ассоциации менеджеров России в апреле-июне 2022 года, 20% российских корпораций и местных подразделений международных компаний временно приостановили или полностью закрыли свои программы социальной поддержки в регионах России. Это означает сокращение или прекращение финансирования проектов некоммерческих организаций, направленных на поддержку незащищенных групп населения: лиц с ограниченными возможностями, онкологическими заболеваниями, подопечных детских домов и домов престарелых. В то же время 40% компаний, сохранивших собственные социальные программы в полном объёме, выразили готовность оказывать финансовую, методическую и консультационную поддержку проектам, потерявшим поддержку бизнеса в текущих условиях.
 
Изучив результаты обследования, РУСАЛ принял решение объявить дополнительный грантовый конкурс «Поддержать важно!». Он рассчитан на НКО, которые реализуют социальные инфраструктурные проекты и системно оказывающим помощь уязвимым категориям населения в сложной экономической ситуации 2022 года в регионах присутствия компании.
 
Каждый из представленных на закрытый конкурс проектов проходил техническую экспертизу и оценку экспертов как регионального, так и федерального уровня. По итогам всех этапов было принято решение оказать поддержку 20 проектам в Ачинске, Братске, Волгограде, Каменске-Уральском, Красноярске, Новокузнецке и Шелехове. На этих территориях будет поддержана текущая деятельность некоммерческих организаций, приобретены уникальные аппараты и оборудование, внедрены новые программы реабилитации, адаптации, инклюзии и пр.
 
В Красноярске РУСАЛ окажет финансовую поддержку 4 проектам. Среди них создание группы быстрого реагирования для поиска пропавших детей и приобретение поискового оборудования для этих целей. Для работы с детьми с тяжёлыми множественными нарушениями развития по поддержанному проекту пройдут обучение два специалиста - физический терапевт и эрготерапевт, а также будет приобретено реабилитационное оборудование. Кроме того, для воспитанников детских домов Красноярска будут организованы еженедельные занятия со специалистами и репетиторами в соответствии с особенностями и потребностями детей. В рамках проекта появится новая программа по компенсации дефицитов развития при помощи профильных специалистов и точечной работы, индивидуальной или в формате малых групп. По итогам конкурса кризисный центр для детей и женщин из Красноярска получит финансирование для оказания доступной и профессиональной психологической и юридической помощи женщинам и детям, оказавшимся в тяжёлой жизненной ситуации. Это позволит на систематической основе подключать к оказанию помощи адвокатов и психиатров, что существенно усилит поддержку подопечных.
 
Кроме того, в рамках реализации проектов специалисты, работающие в социальных учреждениях, пройдут повышение квалификации, освоят новые методики, обучатся актуальным практикам.
 
«Важно, что проекты направлены, прежде всего, на конечных благополучателей, обладают и хорошим профилактическим и, что немаловажно, мультипликативным эффектом, а именно - решают сразу множество острых социальных задач, включая общий уровень социального благополучия в регионах», - пояснила Юлия Герцик, исполнительный директор Центра социальных программ РУСАЛа.
 
С полным списком проектов, которые получат поддержку РУСАЛа по итогам конкурса можно ознакомиться на сайте Центра социальных программ -  www.fcsp.ru.

Фото: пресс-служба АО «РУСАЛ Красноярск»
По материалам пресс-службы АО «РУСАЛ Красноярск»

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