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Очевидцы заметили медведя рядом с Красноярской ГЭС

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Красноярск
16:07 20 Июля 2022
животные, медведь, в красноярском крае, полиция
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В Красноярском крае был зафиксирован еще один выход медведя к людям. Как сообщили в ГУ МВД по региону, во вторник, 19 июля, в полицию была передана информация о том, что недалеко от Красноярской ГЭС люди заметили медведя.

В связи со случившимся сотрудники правоохранительных органов напоминают о том, что не следует подкармливать медведей и приближаться к ним. Также не стоит приближаться к медвежатам, так как это разозлит медведицу и она может напасть.

Если вы увидите рядом медведя, то, не привлекая его внимания, постарайтесь тихо уйти. Убегать не следует, так как это только спровоцирует животных, а шансов убежать от хищника немного. Встретившись с медведем, не паникуйте, не кричите и не смотрите косолапому в глаза. Постарайтесь осторожно уйти.

Фото: © Максим Блинов / РИА Новости  

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