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В одной из районных больниц Красноярского края установили новый флюорограф

Главная Общество
Красноярск
18:00 20 Июля 2022
в красноярском крае, здравоохранение, правительство
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В Краснотуранской районной больнице установили новый цифровой флюрограф. Аппарат купили в рамках нацпроекта «Здравоохранение» за 7,5 млн рублей.

«Новый флюорограф предназначен для проведения регулярных скрининговых исследований на выявление онкологии, туберкулёза и профессиональных болезней лёгких. Это оборудование поможет в проведении диспансеризации и профосмотров жителей Краснотуранского района», – рассказал главный врач Краснотуранской РБ Павел Никитин.

Аппарат имеет специальную кабину, которая снижает радиационную нагрузку на медиков и пациентов. Новый флюограф делает более качественные снимки, что увеличивает точность исследований. В этом году для учреждений края планируется приобрести 69 единиц медицинского оборудования, 55 из них уже поступили. Добавим, что в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение» в Красноярском крае в 2022 году запланировано строительство 16 фельдшерско-акушерских пунктов. Новые ФАПы уже начали работать в Ачинском, Балахтинском, Идринском, а также в Краснотуранском районах. Помимо этого, по программе модернизации первичного звена в 17 медучреждений региона пройдёт капремонт.

Фото: © РИА Новости / Павел Лисицын

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