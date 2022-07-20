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В Красноярском крае сотрудники заказника «Бюзинский» сфотографировали новорожденных маралят

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Красноярск
17:30 20 Июля 2022
природа, животные, правительство, в красноярском крае
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В Красноярском крае специалисты биологического заказника «Бюзинский» сфотографировали маралят, которые только недавно появились на свет. Следует отметить, что сделать это непросто, так как самки маралов обычно прячут своих детенышей от различных угроз.

В пресс-службе правительства края отметили, что малыши у маралов начинают появляться на свет обычно с конца мая и до середины июля. По словам зоотехника питомника Сергея Чернякова, помимо матери, новорожденных маралят хорошо защищает пятнистый окрас, а также отсутствие запаха. Эта отличительная черта позволяет им скрываться от хищников.

 В первые дни своей жизни олененок поднимается только для того, что пообедать материнским молоком. Спустя семь дней детеныш марала может уверенно стоять на ногах и даже ходить. Через месяц олененок начинает есть траву, не отказываясь от молока матери. В первые шесть месяцев детеныш благородного оленя способен набрать вес от 10 до 70 килограмм.

Министр экологии и рационального природопользования Красноярского края Павел Борзых заявил, что питомник, специализирующийся на восстановлении популяции копытных в регионе, обладает передовым опытом работы.

Также министр отметил качественную работу специалистов, благодаря которой ежегодно удается получать хорошее потомство и увеличивать рост популяции животных. Добавим, что с 2015 года в питомнике появилось на свет 303 детенышей благородного оленя.

Фото: © пресс-служба министерства экологии и рационального природопользования Красноярского края

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