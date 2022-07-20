Более 80 стихийных свалок убрали в Октябрьском районе с начала 2022 года

Власти Красноярска продолжают реализовывать комплекс мероприятия по ликвидации незаконных свалок мусора. Так, например, за первые шесть месяцев текущего года на территории Октябрьского района убрали свыше 80 свалок.

Как отметили в городской администрации, к началу июля объем вывезенного мусора составил 3,6 тысяч кубометров или 245 КамАЗов. При ликвидации свалки на ул. Кодинская вывезли 1 тысячу кубических метров мусора. В ближайшее время будет ликвидирована свалка на Минской. По оценке экспертов, специалистам предстоит вывезти 3 тысячи кубометров ТКО.

Руководитель администрации Октябрьского района Геннадий Гартман сообщил, что несанкционированная свалка была ликвидирована рядом домом №4 Б на ул. Карбышева. Местные жители жаловались, что из-за мусора там начали обитать крысы и собаки. Добавим, что к концу текущего месяца объем убранных свалок составит 7 тысяч кубометров.

Фото: © admkrsk.ru