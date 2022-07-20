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Более 80 стихийных свалок убрали в Октябрьском районе с начала 2022 года

Главная Общество
Красноярск
16:15 20 Июля 2022
мусор, город, красноярск, администрация
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Власти Красноярска продолжают реализовывать комплекс мероприятия по ликвидации незаконных свалок мусора. Так, например, за первые шесть месяцев текущего года на территории Октябрьского района убрали свыше 80 свалок.

Как отметили в городской администрации, к началу июля объем вывезенного мусора составил 3,6 тысяч кубометров или 245 КамАЗов. При ликвидации свалки на ул. Кодинская вывезли 1 тысячу кубических метров мусора. В ближайшее время будет ликвидирована свалка на Минской. По оценке экспертов, специалистам предстоит вывезти 3 тысячи кубометров ТКО.

Руководитель администрации Октябрьского района Геннадий Гартман сообщил, что несанкционированная свалка была ликвидирована рядом домом №4 Б на ул. Карбышева. Местные жители жаловались, что из-за мусора там начали обитать крысы и собаки. Добавим, что к концу текущего месяца объем убранных свалок составит 7 тысяч кубометров.

Фото: © admkrsk.ru

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