Более чем на сутки был задержан рейс из Красноярска в Якутск

В Красноярске сотрудниками транспортной прокуратуры была инициирована проверка в связи с задержкой рейса, который должен был улететь в Якутск. По официальной информации, во вторник, 19 июля, в воздушной гавани Красноярска в 08:55 был задержан рейс Красноярск – Якутск. Самолет данного рейса принадлежит компании «Якутия».

В результате рейс был отложен до 15 часов 20 июля. Таким образом, 103 пассажира дожидаются вылета самолета. Добавим, что согласно расписанию рейсов, самолет в Якутск должен вылететь в 16:10.

Фото: © Илья Наймушин / РИА Новости