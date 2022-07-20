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Более чем на сутки был задержан рейс из Красноярска в Якутск

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Красноярск
14:50 20 Июля 2022
самолет, рейсы, красноярск
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В Красноярске сотрудниками транспортной прокуратуры была инициирована проверка в связи с задержкой рейса, который должен был улететь в Якутск. По официальной информации, во вторник, 19 июля, в воздушной гавани Красноярска в 08:55 был задержан рейс Красноярск – Якутск. Самолет данного рейса принадлежит компании «Якутия».

В результате рейс был отложен до 15 часов 20 июля. Таким образом, 103 пассажира дожидаются вылета самолета. Добавим, что согласно расписанию рейсов, самолет в Якутск должен вылететь в 16:10.

Фото: © Илья Наймушин / РИА Новости

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