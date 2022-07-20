В Красноярском крае белый медведь застрял в консервной банке и вышел к людям за помощью

На севере Красноярского края белый медведь решил полакомиться сгущёнкой и застрял языком языком в консервной банке. Не сумев освободиться самостоятельно, косолапый отправился за помощью к людям – в посёлок Диксон.

Как сообщила в своем телеграмм-канале руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова, на помощь сладкоежке вылетели ветеринары из Москвы.

«Надо спасать краснокнижное животное, которое находится на грани смерти. Срочно собираем заседание рабочей группы. Мы уже нашли специалистов: на помощь обессиленному зверю сегодня вылетят ветеринары из Москвы. Сейчас решаем вопрос с транспортом», — рассказала Светлана Радионова.

Для удаления банки животное придётся обездвижить. Росприроднадзор уже выдал разрешение на операцию.

Фото: © t.me/radionovasg