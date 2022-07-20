В Красноярском крае идут проверки золотопромышленных предприятий

Инспекторы Минэкологии Красноярского края проверили золотодобытчиков в Северо-Енисейском и Мотыгинском районах. Рейды проводятся с помощью авиации, поэтому нарушения видны невооружённым взглядом. Так, ООО «Артель старателей Ангара – Север» сбрасывала сточные воды в реки Юхтахта и Большая Пенченга. Вторым нарушителем стала ООО «Перспектива». По предварительной информации, причиной замутнения служит дренирование загрязнённой воды из прудов-отстойников в реку Куклянда.

За выходные были проверены 19 предприятий. Кроме инспекторов Минэкологии в рейде участвовали представители прокуратуры, Главрыбвода, специалисты Среднесибирского УГМС. Участки осматривались с Ми-8Т.

«Поверки будут проводиться весь сезон. Практика показывает, что в гонке за прибылью старатели часто наносят вред окружающей среде, водным объектам — это категорически недопустимо. За халатность их привлекут к ответственности», — рассказала Юлия Гуменюк, заместитель министра экологии и рационального природопользования Красноярского края.

Вся полученная информация передана в прокуратуру для принятия мер реагирования.

Фото: © Минэкологии Красноярского края