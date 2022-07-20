В Красноярском крае нашли останки доисторической хищной рыбы

В Красноярском крае нашли останки хищной рыбы, жившей 35- млн лет назад. Как сообщается в паблике Назаровского района, находку сделал житель посёлка Преображенский по имени Геннадий.

Как рассказал мужчина, он нашёл рядом со своим домом несколько круглых камней. Он решил расколоть и обнаружил внутри отпечатки рыб, на которых можно разглядеть чешуйки и плавники.

По словам краеведа и палеонтолога Сергея Краснолуцкого, это палеониск – древняя лучепёрая рыба. Они жили в древнем океане примерно от 360 до 286 млн лет назад и были хищниками. Учёные отмечают, что рыба не сразу превратилась в камень. Долгое время она была в коконе из микроорганизмов. Подобные находки не редкость на территории Красноярского края. Чаще всего такие камни находят неподалёку от деревни Медведск и населённого пункта Изыкчуль в Ужурском районе.

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