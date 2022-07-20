Красноярские спортсменки завоевали три медали на Всероссийской летней Универсиаде

Спортсменки из Красноярского края приняли участие в состязаниях по женской борьбе, которые состоялись в рамках VIII Всероссийской летней Универсиады. В борьбу за медали вступили почти 240 спортсменок из 49 высших учебных заведений России. Краснояркам удалось завоевать три медали – золото, серебро и бронзу.

Так, золотую медаль выиграла Ханум Велиева, которая выступает в весе до 68 кг. Серебряную медаль заработала еще одна красноярка Дарья Хвостова, выступающая в весовой категории до 53 кг. Бронзу в женской борьбе в весовой категории до 76 кг завоевала Кристина Шумова, которая представляла на соревнованиях Красноярский край.

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