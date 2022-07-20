В Норильске построят четыре дома с помощью технологий информационного моделирования

В Норильске построят четыре 6-этажных жилых дома, спроектированных с использованием технологий информационного моделирования. Об этом сообщила заместитель министра строительства края Елена Звонарева на Всероссийском форуме «Умный город».

Модульная система Exon облегчит возведение жилых и инфраструктурных объектов. Теперь в одном месте можно работать и с документами, и с моделями возводимых строений.

«Дома возведут в рамках комплексного плана социально-экономического развития города. Подобный проект для Арктической зоны уникален и открывает возможности для развития отдалённых территорий», – отметила Елена Звонарева.

По её словам, подобные цифровые технологии имеют огромную важность для строительства в регионах Крайнего Севера. Ожидание лётной погоды, чтобы доставить пакет документов для строительного надзора и финансовых операций – это расточительно и оттягивает срок ввода в эксплуатацию. Применение новой системы позволит возводить объекты на территории Красноярского края более эффективно. Арктический регион края станет местом испытания для новой системы. Если опыт будет удачным, то его распространят на другие регионы.

«Если получится на Крайнем Севере, то у южных субъектов не будет отговорок», – отметил заместитель министра строительства РФ Константин Михайлик.

Фото: © РИА Новости / Алексей Майшев