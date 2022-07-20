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Жителю Зеленогорска грозит до 2 лет тюрьмы за повторное вождение в нетрезвом виде

Главная Общество
Красноярск
13:30 20 Июля 2022
гибдд, нарушение, автомобиль, водитель, в красноярском крае
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В Красноярском крае 34-летний житель Зеленогорска стал фигурантом уголовного дела. Мужчина подозревается в повторном управлении транспортным средством в нетрезвом виде.

В ГУ МВД России по краю рассказали, что дорожные полицейские на одной из улиц Зеленогорска заметили Toyota. После остановки транспортного средства автоинспекторов насторожило поведение водителя. Автовладелец начал ходить вокруг машины, демонстрируя нежелание участвовать в административной процедуре. Более того, зеленогорец пытался сбежать.

В результате в крови задержанного было 0.94 мг/л, что существенно превышает допустимую норму. Также выяснилось, что весной автомобилист был привлечен к административной ответственности за отказ прохождения медосвидетельствования на состояние опьянения. Мужчине выписал штраф на сумму в 30 тысяч рублей и лишили прав на 1,5 года. Несмотря на это, житель Зеленогорска сел за руль в нетрезвом виде. Добавим, что злоумышленнику может грозить до двух лет лишения свободы.

Фото: © Алексей Сухоруков / РИА Новости

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