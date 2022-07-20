Парковую зону в микрорайоне Водники благоустроят к лету 2023 года

В Красноярске в Водниках будет создана первая в истории микрорайона парковая зона. Парк «Окраинка» будет построен по просьбе местных жителей. Он будет расположен на улице Алеши Тимошенкова, 87 А. Согласно планам, весь комплекс мероприятий по благоустройству парковой зоны будет завершен летом следующего года.

Как рассказал мэр Красноярска Сергей Еремин, в текущем году будет выполнен первый этап работ. Так, уже к осени будет установлено освещение, проложены дорожки, демонтированы заброшенные конструкции и старое асфальтовое покрытие. Планируется, что к середине лета следующего года парк «Окраинка» заработает полноценно.

После благоустройства парк станет местом проведения игровых и спортивных соревнований, фестивалей, выставок, творческих мастерских и концертов. Кроме того, на территории появится сцена, а также современная спортивная и детская площадки.

Фото: admkrsk.ru