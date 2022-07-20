В Кузбассе появится уникальный туристический маршрут. Как сообщили в пресс-службе правительства Кемеровской области, в минувшие выходные губернатор области Сергей Цивилёв посетил Шорский национальный парк и дал поручение разработать концепцию совместного развития парка и спортивно-туристического комплекса «Шерегеш».

«Задача стоит сделать максимально интересное туристическое место, но при этом соблюдать чётко все правила и нормы законодательства при освоении территорий. Сейчас действуют несколько летних и зимних программ по территории Шорского парка: шесть водных маршрутов, автомобильный и снегоходный, три экологические тропы для пешего туризма», — сказал губернатор Сергей Цивилев.

По словам губернатора, первые подходы к развитию двух курортов должны появиться в течение двух недель. Отметим, что в Кузбассе уже есть автобусный литературно-краеведческий маршрут в Гурьевск и Салаир. Ранее власти Кемеровской области для повышения интереса к внутреннему туризму предложили региональным турфирмам поддержать их инициативу по организации религиозных туров.

Фото: © РИА Новости / Александр Кряжев