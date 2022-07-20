Перевозивший дизельное топливо бензовоз опрокинулся на трассе Ачинск – Боготол

В Красноярском крае в среду, 20 июля, на трассе Ачинск – Боготол в кювет съехал бензовоз, который перевозил дизельное топливо. По официальной информации, после съезда в кювет грузовой автомобиль перевернулся на бок, после чего произошло капельное вытекание нефтепродукта. Площадь загрязнения составила 5 квадратных метров. Пострадавших нет.

На место происшествия были направлены спасатели Ачинского поисково-спасательного отделения. Место разлива было обработано сорбентом. Отметим, что угрозы попадания нефтепродуктов в водные объекты нет.

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