За полгода в Красноярском крае построили 712 тысяч квадратных метров жилья

За шесть месяцев 2022 года в Красноярском крае построили 712 тыс. квадратных метров жилья. Всего же в текущем году планируют возвести не меньше 1 млн 320 тыс. кв. метров жилья.

Так, за полгода было возведено 391 тыс. кв. метров многоквартирных домов, на индивидуальное строительство пришлось 321 тыс. кв. метров. Как сообщили в пресс-службе минстроя края, больше всего строят в Красноярске и Лесосибирске, а также в Емельяновском, Ужурском, Богучанском, Енисейском и Дзержинском районах края. За 6 месяцев текущего года было выдано 820 разрешений на строительство объектов жилого и социально-культурного назначения.

Фото: © РИА Новости / Евгений Биятов