На 2,3 млн рублей был оштрафован подрядчик за нарушение срока благоустройства площади Коростелева в Канске

В Красноярском крае подрядчику предстоит выплатить штраф в размере более 2 млн рублей за нарушение сроков благоустройства площади имени Н. И. Коростелева в Канске. В краевой прокуратуре заявили, что в прошлом году в рамках нацпроекта муниципальное бюджетное учреждение «Содержание объектов благоустройства и озеленения» заключило контракт по благоустройству площади. Стоимость работ превысила 68 млн рублей.

Несмотря на законодательство, подрядчик не выполнил обязательства. В результате это привело к тому, что работы в сквере не были завершены. Впоследствии прокуратурой было внесено представление руководителю подрядной организации. Также организации был назначен штраф на сумму в 2,3 млн рублей. Отметим, что благодаря вмешательству прокуратуры работы были закончены, а территория передана в ведение муниципального учреждения.

Фото: © t.me/krpronws