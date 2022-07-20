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В Красноярске благоустройство скверов на Павлова и Робеспьера завершили на 3 недели раньше

Главная Общество
Красноярск
11:45 20 Июля 2022
администрация, благоустройство, красноярск, город
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В Красноярске досрочно завершились работы по благоустройству скверов в Кировском и Железнодорожном районах. Как рассказали в администрации, подрядчики на 3 недели раньше установленного срока завершили весь комплекс работ в скверах на Павлова, 40-42 и Робеспьера, 19.

В сквере на Павлова, который расположен напротив ж/д станции Злобино, были обустроены дорожки и тротуары, а также выполнена дренажная отсыпка из щебня. Были высажены кустарники и различные растения, восстановлен газон, размещены скамейки и шкаф для буккросинга.

В Красноярске благоустройство скверов на Павлова и Робеспьера завершили на 3 недели раньше

​​На месте сквера, который находится на Робеспьера, раньше парковались жители близлежащих домов и выгуливали собак, также там оставляли мусор. Теперь там создано новое общественное пространство для активного и спокойного отдыха.  

Подрядчик установил в сквере детскую и спортивную площадки, батуты, гамаки, перголу с качелями. Также на территории установят видеокамеры. ​

В Красноярске благоустройство скверов на Павлова и Робеспьера завершили на 3 недели раньше

Добавим, что на данный момент работы по благоустройству в Красноярске продолжаются по шести адресам. Многие из объектов находятся в высокой степени готовности.

Фото: © admkrsk.ru

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