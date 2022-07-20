28-летнего жителя Красноярска будут судить за истязание бывшей сожительницы

В Красноярске в Железнодорожный районный суд было передано уголовное дело об истязаниях местной жительницы. В прокуратуре Красноярского края рассказали, что обвиняемым является 28-летний красноярец, который на протяжении трех лет жил с потерпевшей.

Следователи полагают, что после расставания в конце прошлого года злоумышленник начал преследовать бывшую сожительницу и писать ей сообщения с угрозами. С 10 февраля по 18 мая этого года обвиняемый подкарауливал экс-возлюбленную рядом с ее домом и 4 раза избил. В один из дней красноярец таскал пострадавшую за волосы и бросил фрагмент металлической цепи. Добавим, что за данное преступление злоумышленнику грозит до 3-х лет лишения свободы.

Фото: © Владимир Федоренко / РИА Новости