Новосибирский школьник выиграл золото на Международной олимпиаде по биологии

Школьник из Новосибирска Назим Мустафин выиграл золото на Международной биологической олимпиаде в Ереване. Олимпиада проходила в два этапа: сначала теория, затем – практика, в которой было четыре блока: биохимия, биоинформатика, зоология и биосистематика, а также физиология растений.

Участие в олимпиаде приняли школьники из 62 стран. В результате первое место занял Яков Коробицын из Москвы, а пятое досталось Назиму Мустафину. Известно, что школьник переехал в Новосибирск из Ижевска и в 2020 году поступил в СУНЦ НГУ. В этом году он начнёт изучать химию в НГУ. К слову в мае сибиряк получил серебряную медаль Международной Менделеевской олимпиады по химии.

Фото: © пресс-служба МГУ