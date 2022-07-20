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Виктор Зубарев: Партия держит на контроле ремонт школьных зданий в Красноярском крае

Главная Общество
Красноярск
09:37 20 Июля 2022
школы, ремонт, программа, партии, визит
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Член комитета по бюджету и налогам в Государственной Думе РФ, представитель парламентской фракции «Единой России» Виктор Зубарев накануне, в ходе рабочей поездки на юг Красноярского края, побывал в средней школе в поселке Танзыбей, где недавно начался капитальный ремонт образовательного здания.

Ранее депутат совместно с руководством  Ермаковского района добились починки крыши школы - работы были выполнены в прошлом году. Это позволило не только сохранить здание от постепенного разрушения, но и обеспечить подготовку к капитальному ремонту помещений школы.

«В Красноярском крае в федеральную программу капитального ремонта вошли здания 33 школ. Одно из них - в поселке Танзыбей. Здесь учатся более 160 учеников, хороший педагогический коллектив. В поселке любят свою школу и ждут ее открытия после ремонтных работ. Сегодня важно, чтобы партия контролировала работы в диалоге с учителями и родительским сообществом, добиваясь необходимого качества ремонта и соблюдения контрактных сроков», - отметил Виктор Зубарев.

Народный избранник подчеркнул, что программа капремонта школ имеет огромное значение для нашей страны. «Успешная реализация этой Президентской инициативы позволит в ближайшие годы развернуть в России новые проекты, направленные на повышение уровня и качества образовательной среды для наших детей», -  сказал парламентарий.

Программа капитального ремонта школьных зданий в России была разработана правительством РФ и «Единой Россией» и стартовала в 2022 году. За пять лет планируется отремонтировать 7300 школ, объем финансирования составляет 418 миллиардов рублей.

Фото: «Единая Россия»
По материалам «Единой России»

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