Более тонны свеклы, капусты и картофеля сняли с продажи в Красноярском крае

В Красноярском крае специалисты регионального Управления Роспотребнадзора за полгода провели исследования более 1,2 тысячи проб плодоовощной продукции по различным показателям. По результатам исследований, за шесть месяцев текущего года в 3,9% проб было обнаружено несоответствие по санитарно-химическим показателям, в 0,2% по микробиологическим.

Также стало известно, что специалистами было забраковано 88 партий овощей, среди которых была морковь, капуста, картофель и свекла. Общий вес снятой с продажи продукции составил 1004,03 килограмма. Отметим, что овощи были сняты с реализации из-за отсутствия маркировки, необходимой документации, а также в связи с тем, что продукция была испорчена или гнилыой.

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