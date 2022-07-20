Глава Красноярского края Александр Усс высказался о ситуации с детским городком на Татышеве

Глава Красноярского края Александр Усс высказался о ситуации с детской площадкой на острове Татышев. Напомним, что площадка открылась в начале июля. Ажиотаж среди жителей был настолько большим, что после первых выходных площадке понадобился ремонт. Губернатор знаком с этой проблемой и следит за ситуацией.

«По поводу детского городка мы много раз собирались с дизайнерами, министрами и представителями мэрии. Мы очень тщательно и с душой отнеслись к тому, что там должно появиться. И проект получился. Но что касается исполнения – где-то недотянули, что-то не учли. Я прошу никого не судить строго. Дотянем. Сделаем. Уверен, что детский городок продолжит радовать и детей, и родителей», – прокомментировал Александр Усс.

Фото: © vk.com/ostrovtatyshev