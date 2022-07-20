За полгода в Красноярском крае чесотку обнаружили у 29 человек

В Красноярском крае за первые шесть месяцев этого года врачи обнаружили чесотку у 29 жителей региона. При этом 17 из них являются взрослыми. Об этом в своем Telegram-канале рассказал главный санитарный врач региона Дмитрий Горяев.

В сравнении с аналогичным периодом минувшего года число заболевших снизилось в 2,6 раза (52 заболевших, из которых 20 являются несовершеннолетними). Отметим, что чесотка является заразным кожным заболеванием, которые вызвано паразитами или чесоточным зуднем. При своевременном и методическом лечении данного недуга выздоровление наступает в 100% случаев.

Фото: © Павел Лисицын / РИА Новости