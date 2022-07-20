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В Красноярске продают особняк за 100 млн рублей

Главная Общество
Красноярск
09:30 20 Июля 2022
красноярск, недвижимость, продажа
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В Красноярске продают особняк в коттеджном посёлке «Горный». Объявление о продаже элитной недвижимости появилось на сайте «Элитный Красноярск». 

В объявлении сказано, что особняк оформлен в классическом стиле, а общая площадь объекта составляет 650 кв. метров. Внутри расположены кухня, гостиная, три спальни и кабинет. Окна выходят на долину, хорошо видно реку и горы. Уточняется, что дом новый, в нем завершены все отделочные работы.

Кроме особняка в стоимость входит и земельный участок площадью 1500 кв. метров. На нём располагается гараж на три автомобиля, беседка, подсобные помещения, зимний сад, растут фруктовые деревья, есть автоматическая система полива.

Цена покупки – договорная, но по данным издания Gornovosti, особняк могут продавать за 100 млн рублей.

Фото: © elitekrsk.ru

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