В Красноярске продают особняк за 100 млн рублей

В Красноярске продают особняк в коттеджном посёлке «Горный». Объявление о продаже элитной недвижимости появилось на сайте «Элитный Красноярск».

В объявлении сказано, что особняк оформлен в классическом стиле, а общая площадь объекта составляет 650 кв. метров. Внутри расположены кухня, гостиная, три спальни и кабинет. Окна выходят на долину, хорошо видно реку и горы. Уточняется, что дом новый, в нем завершены все отделочные работы.

Кроме особняка в стоимость входит и земельный участок площадью 1500 кв. метров. На нём располагается гараж на три автомобиля, беседка, подсобные помещения, зимний сад, растут фруктовые деревья, есть автоматическая система полива.

Цена покупки – договорная, но по данным издания Gornovosti, особняк могут продавать за 100 млн рублей.

Фото: © elitekrsk.ru