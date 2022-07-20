В Красноярске пройдет турнир с участием легенд хоккея с мячом

В Красноярске осенью этого года пройдет турнир с участием легенд по бенди. Участники выйдут на лед стадиона «Енисей» и поборются за «Кубок Енисейской Сибири».

По официальной информации, турнир состоится 23-25 сентября. В соревнованиях примут участие хоккеисты национальной команды, молодежной сборной и хоккеисты «Енисея». Кроме того, на турнир придет сборная Казахстана, которая является 6-кратным бронзовым призером ЧМ. Добавим, что расписания матчей и итоговых составов участников пока еще нет. Зрителей ждет не только три дня хоккея, но и множество спортивных локаций.

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