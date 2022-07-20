Выгодная карта с кэшбэком от Тинькофф

Многие люди хотят приобретать товары и услуги по более низкой стоимости. Поэтому ищут магазины с более выгодными предложениями. Но есть и другой вариант – выгодная карта с кэшбэком от банка Тинькофф. Благодаря данному предложению клиент может сэкономить значительные денежные средства. Что и делают те, кто уже отправил заявку и получил карточку, благодаря которой можно получать не только выгодные услуги от банка, но и хорошие скидки на предложения от партнёров Тинькофф.
Какую выгоду получает клиент
Банк Тинькофф предлагает не просто карту с кэшбэком, клиент получает массу других преимуществ, пользуясь данным предложением. К основным плюсам карточки можно отнести следующее:
- оформление в онлайн режиме;
- оперативное рассмотрение заявки;
- бесплатный привоз карты курьером;
- предлагается бесплатное обслуживание;
- пополнение карты без комиссии;
- бесплатный перевод средств на любые карты других банков;
- снятие наличных без комиссии в любых банкоматах;
- не надо платить за обслуживание;
- удобное мобильное приложение;
- до 7% годовых на остаток;
- выгодные скидки у партнёров банка;
- круглосуточная качественная техническая поддержка;
- удобное мобильное приложение;
- можно получить бесплатную консультацию у специалиста.
И это только основные плюсы этой дебетовой карты, которые нравятся подавляющему большинству пользователей предлагаемой услуги.
Как стать обладателем карты
Для того чтобы стать клиентом Тинькофф и получить выгодную дебетовую карту с повышенным кэшбэком, не нужно тратить время на поездки в банковский офис – всё оформляется в онлайн режиме. То есть нужно просто заполнить заявку на сайте банка. Это не займёт много времени – не более пяти минут, что и делает данную услугу такой популярной.
После того как специалист банка свяжется и будут решены ряд вопросов через два дня сотрудник привезёт заказ в указанное время и место. После этого клиент может пользоваться данной картой по своему усмотрению:
- переводить деньги;
- получать наличность;
- оплачивать товары и услуги и т.д.
Кроме этого можно пользоваться выгодными предложениями от банковских партнёров. Причём предлагаются не только большие скидки, некоторые предложения бесплатные. Поэтому данный банковский продукт пользуется большой популярностью у клиентов. А всё потому, что специалисты провели анализ предложений от других банков и предложили свою, более выгодную услугу.
Акционерное Общество "Тинькофф Банк"
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