Выгодная карта с кэшбэком от Тинькофф

Многие люди хотят приобретать товары и услуги по более низкой стоимости. Поэтому ищут магазины с более выгодными предложениями. Но есть и другой вариант – выгодная карта с кэшбэком от банка Тинькофф. Благодаря данному предложению клиент может сэкономить значительные денежные средства. Что и делают те, кто уже отправил заявку и получил карточку, благодаря которой можно получать не только выгодные услуги от банка, но и хорошие скидки на предложения от партнёров Тинькофф.

Какую выгоду получает клиент

Банк Тинькофф предлагает не просто карту с кэшбэком, клиент получает массу других преимуществ, пользуясь данным предложением. К основным плюсам карточки можно отнести следующее:

оформление в онлайн режиме;

оперативное рассмотрение заявки;

бесплатный привоз карты курьером;

предлагается бесплатное обслуживание;

пополнение карты без комиссии;

бесплатный перевод средств на любые карты других банков;

снятие наличных без комиссии в любых банкоматах;

не надо платить за обслуживание;

удобное мобильное приложение;

до 7% годовых на остаток;

выгодные скидки у партнёров банка;

круглосуточная качественная техническая поддержка;

удобное мобильное приложение;

можно получить бесплатную консультацию у специалиста.

И это только основные плюсы этой дебетовой карты, которые нравятся подавляющему большинству пользователей предлагаемой услуги.

Как стать обладателем карты

Для того чтобы стать клиентом Тинькофф и получить выгодную дебетовую карту с повышенным кэшбэком, не нужно тратить время на поездки в банковский офис – всё оформляется в онлайн режиме. То есть нужно просто заполнить заявку на сайте банка. Это не займёт много времени – не более пяти минут, что и делает данную услугу такой популярной.

После того как специалист банка свяжется и будут решены ряд вопросов через два дня сотрудник привезёт заказ в указанное время и место. После этого клиент может пользоваться данной картой по своему усмотрению:

переводить деньги;

получать наличность;

оплачивать товары и услуги и т.д.

Кроме этого можно пользоваться выгодными предложениями от банковских партнёров. Причём предлагаются не только большие скидки, некоторые предложения бесплатные. Поэтому данный банковский продукт пользуется большой популярностью у клиентов. А всё потому, что специалисты провели анализ предложений от других банков и предложили свою, более выгодную услугу.

Акционерное Общество "Тинькофф Банк"

ОГРН 1027739642281

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