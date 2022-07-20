Новым руководителем полиции Железногорска назначен Максим Ковалев

Новым начальником полиции Железногорска назначен полковник Максим Ковалёв. Как сообщает пресс-служба МВД России по Красноярскому краю, Ковалёв служит в органах внутренних дел уже 18 лет, восемь из которых занимает руководящие должности. С 2017 года он занимал пост главы отдела МВД по Зеленогорску.

Предыдущий начальник Михаил Кеуш ушёл в отставку. В правоохранительных органах он проработал более 30 лет. Глава ГУ МВД по Красноярскому краю Александр Речицкий поблагодарил его за службу и вручил ему нагрудный знак «Почетный работник ГУ МВД России по Красноярскому краю».

Фото: © пресс-служба ГУ МВД по Красноярскому краю