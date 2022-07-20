Две маленькие девочки пострадали в ДТП с участием 4 машин в центре Красноярска

В Красноярске во вторник, 19 июля, в вечернее время в центре города произошла авария с участием сразу нескольких автомобилей. В ГИБДД России по краю рассказали, что водитель Toyota Prius ехал по проспекту Мира с левым поворотом на Сурикова. Водитель иномарки не предоставил преимущество BMW, двигающемуся во встречном направлении.

В результате водитель BMW попытался уйти от удара с Toyota, однако столкнулся с Lada Largus и припаркованной Honda. В момент аварии в салоне Lada находились две девочки 2 и 6 лет, которые получили травмы. Им назначили амбулаторное лечение. Добавим, что впоследствии стало известно о том, что несовершеннолетние перевозились в машине с нарушениями.

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