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Первый этап создания инклюзивного парка на острове Отдыха завершится до 1 ноября

Главная Общество
Красноярск
18:35 19 Июля 2022
красноярск, благоустройство, город, администрация
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На острове Отдыха осенью этого года откроется инклюзивный парк. Новое пространство для людей с ограниченными возможностями здоровья будет расположено в Красноярске вдоль аллеи между Дворцом спорта имени Ивана Ярыгина и Государственной инспекцией по маломерным судам. Отметим, что площадь нового места притяжения красноярцев составит 3,5 тысячи квадратных метров.

Во вторник, 19 июля, руководитель главного управления по физической культуре и спорту администрации Красноярска Валерий Черноусов побывал на месте будущего парка. Работы по созданию нового общественного пространства выполнят специалисты ООО «Стройсервис-2000».

Первый этап создания инклюзивного парка на острове Отдыха завершится до 1 ноября

Как рассказал Валерий Черноусов, сейчас стартовал первый этап проекта строительства инклюзивного парка. Данный этап планируют завершить этой осенью.

«Очень важно, что парк будет находиться именно на острове Отдыха. Так, красноярцы, живущие на правом и левом берегах, смогут с комфортом добраться до инклюзивного парка», - отметил он.

Проект создания инклюзивного парка предполагает, что на территории снесут аварийные деревья, за которыми никто не ухаживал в течение многих лет. Сейчас тополя представляют угрозу жизни и здоровью красноярцев. При этом взамен планируется высадка почти 500 насаждений различных культур, среди которых будут березы, груши и розы.

«Прежде чем проектировать этот парк, мы провели обследование и инвентаризацию зеленых насаждений. Чтобы обеспечить безопасность детей, которые будут играть на этой площадке, необходимо убрать все переросшие старые тополя. Их ветки ломаются и падают от малейшего ветра», - рассказывает доцент кафедры селекции и озеленения института лесных технологий СибГУ им. М.Ф. Решетнева Татьяна Аксянова.

Также на территории парка будут установлены игровые и спортивные площадки для детей, песочница и площадка для занятий воркаутом.

Директор ООО «Стойсервис-2000» Олег Федоришин пояснил, что специалисты приступили к работам по подготовке основания парка, а также площадки для того, чтобы уложить там резиновое покрытие. После сноса ветхих деревьев в парке установят около 100 малых архитектурных форм, которые были предоставлены фондом «Обнаженные сердца». Первый этап работ подрядчик планирует завершить к 1 ноября этого года.

Напомним, что строительство инклюзивного парка стало возможным благодаря активной позиции главы Красноярска Сергея Еремина. Парк станет вторым проектом в этом году, который предназначен для людей с ОВЗ. До этого в Свердловском районе был открыт сквер «Светлый», который специально был создан для людей с нарушениями зрения.

Фото: admkrsk.ru

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