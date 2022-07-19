Для будущей парковки у красноярского «Кванта» закупят автоматизированную систему за 18 миллионов

В Красноярске для будущей многоуровневой стоянки возле «Кванта» закупят автоматическую парковочную систему. Судя по информации с сайта госзакупки, стоимость поставки и установки механизма – 18,77 млн рублей. Аукцион пройдёт 26 июля. Работу следует выполнить до 30 ноября. Заказчиком выступает госпредприятие «Центр транспортной логистики».

По проекту нужно построить стоянку-гараж с билетными стойками, шлагбаумом, камерой определения номеров машин, указателями и мобильным приложением для пользователей и операторов парковки.

Напомним, парковку у «Кванта» начинали строить ещё в 2007 году под автопарк чиновников краевой администрации, однако стройка остановилась. Работы возобновили в 2021 году. Старый недострой было решено разобрать, для строительства нового объекта – парковки и торгового комплекса.

Фото: © РИА Новости / Максим Блинов