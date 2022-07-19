Красноярцы разрисовали серую стену и гараж на Менжинского

Уличные художники и простые жители Красноярска разрисовали серую стену и гараж на улице Менжинского, 6. В течение четырёх часов 27 человек, среди которых были как взрослые, так и дети, рисовали автомобили и фэнтезийных персонажей в стиле «спрей-арт».

В итоге стену и гараж украсили 7 работ, а художники потратили 43 баллончика краски. Кроме того, во время мастер-класса исписали два пролёта забора. Как рассказал уличный художник Илья Троев, в этот раз были выбраны несложные рисунки, чтобы детям было проще и интереснее принимать участие в творческом процессе.

«Мы рисуем, чтобы бросить вызов серости и повседневности», – отметил он.

Акция «Открытые стены» была организована молодёжным центром «Зеркало» с разрешения администрация Железнодорожного района, управляющей компании и собственников жилого дома.

Фото: © admkrsk.ru