19 человек пострадали в ДТП с мотоциклистами в Красноярске и Дивногорске с начала года

На дорогах Красноярска и Дивногорска с начала текущего года было зарегистрировано 18 аварий с участием мотоциклистов. В ГИБДД России по краю заявили, что в общей сложности пострадали 19 человек.

В связи с этим сотрудники ГИБДД напоминают, что мотоциклисты является более уязвимыми, нежели водители машин. Именно поэтому при управлении мотоциклом следует использовать мотошлем и защитную экипировку. В случае отсутствия мотошлема водителю грозит штраф на сумму 1 тысяча рублей.

Фото: © Константин Михальчевский / РИА Новости