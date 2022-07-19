В краевом Роспотребнадзоре дали советы начинающим грибникам

Жители Красноярского края уже вовсю собирают грибы. В лесах региона множество лисичек, рыжиков и маслят. В этой связи в краевом Управлении Роспотребнадзора дали советы начинающим грибникам, которые планируют отправиться в лес за грибами.

Во-первых, не следует трогать и срывать неизвестные грибы. Во-вторых, категорически запрещено проверять грибы вкусы. Некоторые люди считают, что если лизнуть гриб и он не будет горчить, то это значит, что он съедобен. Однако это является выдумкой. Также по возможности необходимо ходить за грибами только с опытными грибниками. Если есть сомнения, то лучше грибы не брать.

Фото: © Павел Львов / РИА Новости