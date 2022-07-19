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На юге Красноярского края зацвела выжившая в потопах краснокнижная орхидея

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Красноярск
17:00 19 Июля 2022
в красноярском крае, заповедник
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На юге Красноярского края в парке «Шушенский бор» зацвела гудайера ползучая – орхидея, занесённая в Красную книгу. Это событие примечательно ещё и тем, что данная территория – Перовское лесничество, в прошлые годы сильно пострадала от подтоплений. Из-за этого редкие виды орхидей и некоторые деревья погибли. Однако в этом году из-за меньшего количества осадков, вода начала уходить.

Специалист парка Элинор Пэйт провела инвентаризацию выживших растений и выяснила, что на «островке», не затронутом водой, сохранилась небольшая редкой орхидеи. Отметим, что этот краснокнижный многолетник можно встретить в горах и на равнине в азиатской и европейской частях России. Цвести растение начинает только на пятом году жизни. В Шушенском бору её можно встретить лишь в равнинной части – в сосновых лесах.

Фото: © Элеонора Пэйт / vk.com/sayanzapoved

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