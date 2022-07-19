Площадка для презентаций, юрта и чум: в "Гремячей гриве" благоустраивают еще одну локацию

В красноярском экопарке "Гремячая грива" полных ходом идут работы по обустройству еще одной локации - это пруд у ручья Серебряниковский. После реконструкции здесь будут оформлены зоны отдыха и парковка, появится новый многофункциональный визит-центр, установлены навигационные указатели и малые архитектурные формы. В перспективе, рассказывает заместитель руководителя администрации губернатора края Юлия Верхушина, пруд у ручья Серебряниковский может стать площадкой для презентаций, также здесь установят юрту и чум – традиционное жильё коренных народов края, появятся лестницы и видовые площадки и новые пешеходные маршруты. Реализацией проекта занимается краевое агентство по туризму. Завершить работы планируется до конца текущего года.

- Эта локация станет новым входом на территорию экопарка со стороны проспекта Свободный, - сообщила Юлия Верхушина.

Губернатор Красноярского края Александр Усс, по инициативе которого начали благоустраивать водоём и прилегающую к нему территорию, положительно оценил предложенный проект. Он рассказал, что хорошо знает эти места, так как часто бывал здесь и с отцом, и с детьми, и выразил уверенность в том, что после реконструкции это место станет "очередной изюминкой Красноярска".

- Но это лишь один из этапов, потому что «Гремячая грива» будет продолжаться вплоть до Дивногорска, – подчеркнул Александр Усс.

Отметим, что вопросы благоустройства общественных пространств населенных пунктов всего региона находятся на особом контроле губернатора. К празднованию 400-летнего юбилея в Красноярске появятся не только новые точки притяжения, но и преобразятся знаковые места.

Фото:©Александр Черных/сайт правительства Красноярского края