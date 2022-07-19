19 июля
Красноярск
погода +15 °C
56.56
 
€ 57.15
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Площадка для презентаций, юрта и чум: в "Гремячей гриве" благоустраивают еще одну локацию

Главная Общество
Красноярск
16:32 19 Июля 2022
общество, красноярск, благоустройство
версия для печати Ico_print

В красноярском экопарке "Гремячая грива" полных ходом идут работы по обустройству еще одной локации - это пруд у ручья Серебряниковский. После реконструкции здесь будут оформлены зоны отдыха и парковка, появится новый многофункциональный визит-центр, установлены навигационные указатели и малые архитектурные формы. В перспективе, рассказывает заместитель руководителя администрации губернатора края Юлия Верхушина, пруд у ручья Серебряниковский может стать площадкой для презентаций, также здесь установят юрту и чум – традиционное жильё коренных народов края, появятся лестницы и видовые площадки и новые пешеходные маршруты. Реализацией проекта занимается краевое агентство по туризму. Завершить работы планируется до конца текущего года.

- Эта локация станет новым входом на территорию экопарка со стороны проспекта Свободный, - сообщила Юлия Верхушина. 

Губернатор Красноярского края Александр Усс, по инициативе которого начали благоустраивать водоём и прилегающую к нему территорию, положительно оценил предложенный проект. Он рассказал, что хорошо знает эти места, так как часто бывал здесь и с отцом, и с детьми, и выразил уверенность в том, что после реконструкции это место станет "очередной изюминкой Красноярска".

-  Но это лишь один из этапов, потому что «Гремячая грива» будет продолжаться вплоть до Дивногорска, – подчеркнул Александр Усс.

Отметим, что вопросы благоустройства общественных пространств населенных пунктов всего региона находятся на особом контроле губернатора. К празднованию 400-летнего юбилея в Красноярске появятся не только новые точки притяжения, но и преобразятся знаковые места.

Фото:©Александр Черных/сайт правительства Красноярского края

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Первый этап создания инклюзивного парка на острове Отдыха завершится до 1 ноября

Первый этап создания инклюзивного парка на острове Отдыха завершится до 1 ноября

19 Июля 2022 г.
Работы уже стартовали
Новости Красноярска: Потепление до +24 градусов и дождь с грозой прогнозируют в Красноярске 20 июля

Потепление до +24 градусов и дождь с грозой прогнозируют в Красноярске 20 июля

19 Июля 2022 г.
Ночью будет около +14 градусов
Новости Красноярска: Для будущей парковки у красноярского «Кванта» закупят автоматизированную систему за 18 миллионов

Для будущей парковки у красноярского «Кванта» закупят автоматизированную систему за 18 миллионов

19 Июля 2022 г.
Аукцион пройдёт 26 июля
Новости Красноярска: Красноярцы разрисовали серую стену и гараж на Менжинского

Красноярцы разрисовали серую стену и гараж на Менжинского

19 Июля 2022 г.
Уличные художники и жители города рисовали в стиле «спрей-арт»
Новости Красноярска: 19 человек пострадали в ДТП с мотоциклистами в Красноярске и Дивногорске с начала года

19 человек пострадали в ДТП с мотоциклистами в Красноярске и Дивногорске с начала года

19 Июля 2022 г.
Всего произошло 18 аварий с участием мотоциклистов
Новости Красноярска: На юге Красноярского края зацвела выжившая в потопах краснокнижная орхидея

На юге Красноярского края зацвела выжившая в потопах краснокнижная орхидея

19 Июля 2022 г.
Цвести растение начинает только на пятом году жизни
Новости компаний
15/07
Ни арбузом единым: чем накормить себя и детей на озере?
15/07
На Красноярский цементный завод поступил новый фронтальный погрузчик
14/07
Сертификация соответствия Таможенного союза в Хабаровске
13/07
На кредитный рынок – с экспертными подсказками
12/07
Красноярский цементный завод провел экскурсии для студентов
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Губернатор Александр Усс наградил 7 лучших семей Красноярского края

Губернатор Александр Усс наградил 7 лучших семей Красноярского края

14 Июля 2022 г.
Глава Красноярского края Александр Усс встретился с победителями регионального этапа всероссийского конкурса «С...
Новости Красноярска: В Красноярском крае инспекторы ГИБДД доставили женщину с затрудненным дыханием до больницы

В Красноярском крае инспекторы ГИБДД доставили женщину с затрудненным дыханием до больницы

18 Июля 2022 г.
Женщине стало тяжело дышать
Новости Красноярска: В Красноярске в районе моста «777» обнаружено тело утонувшего мужчины

В Красноярске в районе моста «777» обнаружено тело утонувшего мужчины

18 Июля 2022 г.
Тело мужчины было найдено 17 июля
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru