19 июля
Красноярск
погода +15 °C
56.56
 
€ 57.15
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Жительница Омска перепутала беременность с печёночными коликами

Главная Общество
Красноярск
16:15 19 Июля 2022
омск, роды, больница
версия для печати Ico_print

Жительница Омска 9 месяцев не догадывалась о своей беременности. Как сообщили в пресс-службе краевого Минздрава, 42-летнюю женщину доставили в больницу с предварительным диагнозом «почечные колики». Однако на УЗИ стало ясно, что неприятные ощущения – это последствия родильных схваток. 

К тому моменту, когда её доставили в больницу, у роженицы уже произошло раскрытие матки, была видна головка ребёнка, поэтому рожать ей пришлось в клинике. 

«Дежурная бригада приняла роды у нас в клинике. Наши врачи и медсестры к таким «нештатным ситуациям» привычны. Главное, что всё закончилось благополучно, мама и ребёнок чувствуют себя хорошо», – сообщил дежуривший в ту ночь врач-уролог Илья Аристархов.

Примечательно, что у омички уже было двое детей. Все 9 месяцев женщина не посещала женскую консультацию, а отсутствие регулярного цикла списывала на возраст. На данный момент она и ребёнок ожидают выписки.

Фото: © РИА Новости / Павел Лисицын

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Первый этап создания инклюзивного парка на острове Отдыха завершится до 1 ноября

Первый этап создания инклюзивного парка на острове Отдыха завершится до 1 ноября

19 Июля 2022 г.
Работы уже стартовали
Новости Красноярска: Потепление до +24 градусов и дождь с грозой прогнозируют в Красноярске 20 июля

Потепление до +24 градусов и дождь с грозой прогнозируют в Красноярске 20 июля

19 Июля 2022 г.
Ночью будет около +14 градусов
Новости Красноярска: Для будущей парковки у красноярского «Кванта» закупят автоматизированную систему за 18 миллионов

Для будущей парковки у красноярского «Кванта» закупят автоматизированную систему за 18 миллионов

19 Июля 2022 г.
Аукцион пройдёт 26 июля
Новости Красноярска: Красноярцы разрисовали серую стену и гараж на Менжинского

Красноярцы разрисовали серую стену и гараж на Менжинского

19 Июля 2022 г.
Уличные художники и жители города рисовали в стиле «спрей-арт»
Новости Красноярска: 19 человек пострадали в ДТП с мотоциклистами в Красноярске и Дивногорске с начала года

19 человек пострадали в ДТП с мотоциклистами в Красноярске и Дивногорске с начала года

19 Июля 2022 г.
Всего произошло 18 аварий с участием мотоциклистов
Новости Красноярска: На юге Красноярского края зацвела выжившая в потопах краснокнижная орхидея

На юге Красноярского края зацвела выжившая в потопах краснокнижная орхидея

19 Июля 2022 г.
Цвести растение начинает только на пятом году жизни
Новости компаний
15/07
Ни арбузом единым: чем накормить себя и детей на озере?
15/07
На Красноярский цементный завод поступил новый фронтальный погрузчик
14/07
Сертификация соответствия Таможенного союза в Хабаровске
13/07
На кредитный рынок – с экспертными подсказками
12/07
Красноярский цементный завод провел экскурсии для студентов
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: Губернатор Александр Усс наградил 7 лучших семей Красноярского края

Губернатор Александр Усс наградил 7 лучших семей Красноярского края

14 Июля 2022 г.
Глава Красноярского края Александр Усс встретился с победителями регионального этапа всероссийского конкурса «С...
Новости Красноярска: Скрывшегося с места смертельного ДТП водителя автомобиля ВАЗ в Красноярске нашли

Скрывшегося с места смертельного ДТП водителя автомобиля ВАЗ в Красноярске нашли

16 Июля 2022 г.
В отношении молодого шофера "ВАЗа" составили несколько административных протоколов
Новости Красноярска: Пропавших при сплаве по Мане мать и дитя нашли

Пропавших при сплаве по Мане мать и дитя нашли

16 Июля 2022 г.
В итоге "потеряшки" сами не вышли на связь
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru