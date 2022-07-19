Жительница Омска перепутала беременность с печёночными коликами

Жительница Омска 9 месяцев не догадывалась о своей беременности. Как сообщили в пресс-службе краевого Минздрава, 42-летнюю женщину доставили в больницу с предварительным диагнозом «почечные колики». Однако на УЗИ стало ясно, что неприятные ощущения – это последствия родильных схваток.

К тому моменту, когда её доставили в больницу, у роженицы уже произошло раскрытие матки, была видна головка ребёнка, поэтому рожать ей пришлось в клинике.

«Дежурная бригада приняла роды у нас в клинике. Наши врачи и медсестры к таким «нештатным ситуациям» привычны. Главное, что всё закончилось благополучно, мама и ребёнок чувствуют себя хорошо», – сообщил дежуривший в ту ночь врач-уролог Илья Аристархов.

Примечательно, что у омички уже было двое детей. Все 9 месяцев женщина не посещала женскую консультацию, а отсутствие регулярного цикла списывала на возраст. На данный момент она и ребёнок ожидают выписки.

Фото: © РИА Новости / Павел Лисицын