Красноярская железная дорога организовала квест, посвященный культуре безопасности – «Ночной экспресс»

Впервые красноярцы стали участниками необычного железнодорожного квеста «Ночной экспресс» в рамках специального проекта Красноярской железной дороги, направленного на повышение уровня культуры безопасности на объектах пассажирской инфраструктуры.

Для проведения квеста был назначен ночной электропоезд по маршруту от Красноярска до Дивногорска. Участниками стали 20 команд по 5 человек.

– Дивногорское направление внутригородских электропоездов особенно популярно у горожан и гостей Красноярска, и наш железнодорожный квест – это ещё одна возможность расширить кругозор, познакомиться с историей станций Красноярской магитрали, и больше узнать о правилах безопасности. А те, кто впервые проехал на городской электричке, смогли убедиться, что это современный, комфортный и быстрый пассажирский транспорт - отметил начальник службы развития пассажирских сообщений Красноярской железной дороги Эдуард Быков.

Участники квеста – любители активного отдыха – выполняли задания, связанные с безопасностью на железной дороге и историей КрасЖД.

В пути «Ночной экспресс» сделал шесть остановок на платформах, превращённых в «загадочные локации».

Так, на станции Енисей путешественники должны были найти спрятанные QR-коды, скачать железнодорожные знаки по безопасности и определить, что они обозначают. А на платформе Мана – расшифровать поезд-ребус, состоящий из вагонов – железнодорожных терминов.

Все участники квеста получили памятные подарки, а команда-победитель – специальный приз: бесплатную поездку в экскурсионном вагоне «Навстречу истории», курсирующем в составе электропоезда Красноярск-Дивногорск.