19 июля
Красноярск
погода +15 °C
56.56
 
€ 57.15
18+
Sibnovosti.ru
НОВОСТИ СИБИРИ, УРАЛА И ДВ
...

Красноярская железная дорога организовала квест, посвященный культуре безопасности – «Ночной экспресс»

Главная Общество
Красноярск
15:00 19 Июля 2022
безопасность, железные дороги, транспорт, игры, поезда
версия для печати Ico_print

Впервые красноярцы стали участниками необычного железнодорожного квеста «Ночной экспресс» в рамках специального проекта Красноярской железной дороги, направленного на повышение уровня культуры безопасности на объектах пассажирской инфраструктуры.

Для проведения квеста был назначен ночной электропоезд по маршруту от Красноярска до Дивногорска. Участниками стали 20 команд по 5 человек.

Красноярская железная дорога организовала квест, посвященный культуре безопасности – «Ночной экспресс»

– Дивногорское направление внутригородских электропоездов особенно популярно у горожан и гостей Красноярска, и наш железнодорожный квест – это ещё одна возможность расширить кругозор, познакомиться с историей станций Красноярской магитрали, и больше узнать о правилах безопасности. А те, кто впервые проехал на городской электричке, смогли убедиться, что это современный, комфортный и быстрый пассажирский транспорт - отметил  начальник службы развития пассажирских сообщений Красноярской железной дороги Эдуард Быков.

Участники квеста – любители активного отдыха – выполняли задания, связанные с  безопасностью на железной дороге и историей КрасЖД.

В пути «Ночной экспресс» сделал шесть остановок на платформах, превращённых в «загадочные локации».

Красноярская железная дорога организовала квест, посвященный культуре безопасности – «Ночной экспресс»

Так, на станции Енисей путешественники должны были найти спрятанные QR-коды, скачать железнодорожные знаки по безопасности и определить, что они обозначают. А на платформе Мана – расшифровать поезд-ребус, состоящий из вагонов – железнодорожных терминов.

Все участники квеста получили памятные подарки, а команда-победитель – специальный приз: бесплатную поездку в экскурсионном вагоне «Навстречу истории», курсирующем в составе электропоезда Красноярск-Дивногорск.

Фото: КрасЖД
По материалам КрасЖД

Общество / НОВОСТИ
Новости Красноярска: Первый этап создания инклюзивного парка на острове Отдыха завершится до 1 ноября

Первый этап создания инклюзивного парка на острове Отдыха завершится до 1 ноября

19 Июля 2022 г.
Работы уже стартовали
Новости Красноярска: Потепление до +24 градусов и дождь с грозой прогнозируют в Красноярске 20 июля

Потепление до +24 градусов и дождь с грозой прогнозируют в Красноярске 20 июля

19 Июля 2022 г.
Ночью будет около +14 градусов
Новости Красноярска: Для будущей парковки у красноярского «Кванта» закупят автоматизированную систему за 18 миллионов

Для будущей парковки у красноярского «Кванта» закупят автоматизированную систему за 18 миллионов

19 Июля 2022 г.
Аукцион пройдёт 26 июля
Новости Красноярска: Красноярцы разрисовали серую стену и гараж на Менжинского

Красноярцы разрисовали серую стену и гараж на Менжинского

19 Июля 2022 г.
Уличные художники и жители города рисовали в стиле «спрей-арт»
Новости Красноярска: 19 человек пострадали в ДТП с мотоциклистами в Красноярске и Дивногорске с начала года

19 человек пострадали в ДТП с мотоциклистами в Красноярске и Дивногорске с начала года

19 Июля 2022 г.
Всего произошло 18 аварий с участием мотоциклистов
Новости Красноярска: На юге Красноярского края зацвела выжившая в потопах краснокнижная орхидея

На юге Красноярского края зацвела выжившая в потопах краснокнижная орхидея

19 Июля 2022 г.
Цвести растение начинает только на пятом году жизни
Новости компаний
15/07
Ни арбузом единым: чем накормить себя и детей на озере?
15/07
На Красноярский цементный завод поступил новый фронтальный погрузчик
14/07
Сертификация соответствия Таможенного союза в Хабаровске
13/07
На кредитный рынок – с экспертными подсказками
12/07
Красноярский цементный завод провел экскурсии для студентов
САМОЕ ЧИТАЕМОЕ
Новости Красноярска: В Красноярском крае инспекторы ГИБДД доставили женщину с затрудненным дыханием до больницы

В Красноярском крае инспекторы ГИБДД доставили женщину с затрудненным дыханием до больницы

18 Июля 2022 г.
Женщине стало тяжело дышать
Новости Красноярска: В аварии с двумя большегрузами в Красноярском крае погибли два человека

В аварии с двумя большегрузами в Красноярском крае погибли два человека

19 Июля 2022 г.
Одна полоса на 624 км трассы Р-255 «Сибирь» перекрыта
Новости Красноярска: В Красноярске в районе моста «777» обнаружено тело утонувшего мужчины

В Красноярске в районе моста «777» обнаружено тело утонувшего мужчины

18 Июля 2022 г.
Тело мужчины было найдено 17 июля
Rss_45
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter Система Orphus
660049, г. Красноярск,
ул. Дубровинского, д.100, оф. 73
Тел./факс: +7 (391) 223-78-48
Яндекс.Метрика

© 2002–2022 «Сибирское Агентство Новостей»

Возрастная категория Интернет-сайта 18 +
Правовая информация

Вся информация, размещенная на данном ресурсе, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему воспроизведению или распространению, иначе как со ссылкой на sibnovosti.ru.
Наименование сетевого издания: Сибирское Агентство Новостей
Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Сибирское агентство новостей»
Главный редактор: Ларионова Т.Н. Адрес электронной почты и номер телефона редакции: sibnovosti@mkrmedia.ru +7 (391) 223-78-48
Знак информационной продукции: 18 +
Сетевое издание зарегистрировано Роскомнадзором, Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-61356 от 07.04.2015
По вопросам размещения рекламы обращайтесь: sibnovostiPR@mkrmedia.ru +7 (391) 219-16-19
По вопросам сотрудничества обращайтесь: sibnovostiNEWS@mkrmedia.ru