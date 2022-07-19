На месте завода комбайнов построят «Красноярск-Сити» с тремя башнями и жильём

Будущий деловой центр «Красноярск-Сити» будет иметь три башни. Эскизы будущего комплекса появились на YouTube-канале УСК «Сибиряк». Судя по ним, общая площадь объекта составит 200 – 220 тысяч кв. метров. Небоскрёбам дадут имена «Хакасия», «Красноярск» и «Эвенкия».

Кроме того, вокруг башен, высотой от 40 до 48 этажей, будут располагаться жилые районы для работников комплекса. Им также дадут названия. Как рассказала руководителя отдела продаж строительной компании «Сибиряк» Галина Чупина, первый ЖК назовут в честь Андрея Дубенского. Это будут два панельных дома высотой в 17 этажей. Их сдача запланирована на конец 2023 года.

Кроме того, в «Красноярск-Сити» предусмотрена и площадка для нового здания правительства Красноярского края. Как рассказал директор УСК «Сибиряк» Владимир Егоров в интервью телеканалу «Прима», под строительство отводится 150 тысяч кв. метров. После предполагаемого переезда краевого правительства, на месте старого здании на улице Мира построят храм.

Напомним, что о его строительстве делового центра ранее говорил губернатор Александр Усс. В «Красноярск-Сити» планируют разместить офисы крупных федеральных компаний.

Фото: © УСК «Сибиряк»