На Красноярском водохранилище повстречали семью барсуков

Красноярцы встретили на Красноярском водохранилище семейство барсуков. Вместо того чтобы убежать животные начали хрюкать и отпугивать людей. Видео опубликовали в телеграм-канал «Бал Дебютанток».

«Я выскочила их сфотографировать, а они, вместо того чтоб убегать от человека, начали на меня нападать! Я не ожидала вообще. Ещё и хрюкать стали как кабаны! Короче, я испугалась, запрыгнула обратно в машину», — рассказала автор видео Любовь Катеренюк.

Женщина рассказала, что встретила зверьков на дороге к паромной переправе Улазы – Новоселово. Сперва из травы вышел один барсук, после чего показались ещё два.

Из травы сначала вышел один барсук и перебежал дорогу перед машиной. Затем, когда туристы остановились, появились ещё два барсука. Барсук относится к хищным животным. Он немного больше лисы, но меньше волка. Зверьки, как правило, не агрессивны к человеку, но могут напасть, если их разозлить. В Красноярском крае зверей часто можно встретить в лесу, где они роют свои норы.

Фото: © t.me/baldebut