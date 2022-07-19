За полгода в Центральном районе Красноярска выписали штрафов на 454 тысячи рублей. Больше всего протоколов оформили за парковку на газонах. Автоматизированная система «Дозор-М» зафиксировала 209 таких нарушений.

На втором месте – нарушение тишины и покоя (68 случаев), а на третьем – незаконная торговля (37 жителей города).

«Как и прежде, одно из главных направлений работы административной комиссии нашего района — борьба с нарушителями правил благоустройства. Мы стали втрое чаще штрафовать жителей за парковки на газонах, а предпринимателей привлекаем к ответственности за мусор и грязь. Штрафы — это всегда крайняя мера, когда все другие средства уже испробованы. Прежде всего, мы стараемся выстраивать диалог с собственниками магазинов и офисов, чтобы на территории района всегда был порядок и чистота», — подчеркнул руководитель администрации Центрального района Вадим Войцеховский.

Кроме того, за 6 месяцев 2022 года в Центральном районе взыскали почти миллион рублей с учётом штрафов, назначенных в прошлые периоды.

Фото: © РИА Новости / Владимир Трефилов