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Сортировочная станция Красноярск Восточный в первом полугодии увеличила формирование длинносоставных поездов на 40%

Главная Общество
Красноярск
12:28 19 Июля 2022
поезда, железные дороги, перевозки, груз, транспорт
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Сортировочная станция Красноярск Восточный КрасЖД по итогам первого полугодия 2022 года увеличила формирование длинносоставных грузовых поездов на 40%.

Всего за январь–июнь их сформировано 1603: это составы-гиганты, включающие до 140 вагонов.

Кроме того, по итогам полугодия почти на 1 час ускорен процесс технического обслуживания и пропуска через станцию Красноярск Восточный транзитных грузовых поездов.

Чтобы создать условия для дополнительного формирования и пропуска длинносоставных поездов, железнодорожниками была пересмотрена технология работы сортировочного комплекса, произведена перенастройка станционного оборудования и систем сигнализации и связи, внедрены инновационные методы управления движением.

Это позволило высвободить дополнительные пути для работы с составами повышенного веса и длины.

«Длинносоставные поезда, сформированные на Красноярске Восточном, следуют до пункта назначения без переработки на технических станциях, в результате чего повышается эффективность пропуска транзитного поездопотока. Технология позволяет увеличить пропускные и провозные способности магистрали. Это крайне важно в условиях растущего спроса на перевозки и существующих ограничений, связанных с модернизацией инфраструктуры на дорогах Восточного полигона», – отметил  начальник Красноярской железной дороги Алексей Туманин.

Ежедневно сортировочный комплекс Красноярск Восточный принимает и отправляет около 110 груженых и порожних поездов назначением в разные субъекты РФ (всего более 30 направлений). В том числе, длинносоставные порожние поезда, сформированные здесь, отправляются под погрузку на крупнейшие угольные предприятия регионов Сибири.

Отметим, что по объемам работы сортировочная станция Красноярск Восточный – одна из крупнейших на Восточном полигоне железных дорог России. Это высокотехнологичный конвейер по переработке вагонопотоков. Общая протяженность станции – 10 км, площадь – 103 га. Транспортный комплекс включает в себя 109 железнодорожных путей.

Сердце станции – сортировочная горка, на которой формируются грузовые составы. Ежесуточно она перерабатывает более 2,5 тыс. вагонов.

По итогам первого квартала 2022 года сортировочная станция Красноярск Восточный Красноярской железной дороги признана лучшей на железных дорогах России.

Фото: КрасЖД
По материалам КрасЖД

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