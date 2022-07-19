В Кузбассе сын экс-чиновника лишился недвижимости из-за неподтвержденных доходов

Сын бывшего чиновника из Новокузнецка лишился квартиры из-за неподтвержденных доходов. Как рассказали в пресс-службе прокуратуры Кемеровской области, недвижимость была куплена в период с 2014 по 2017 годы по цене 4,4 млн рублей, что, по подсчётам правоохранителей, превышает доход бывшего главы управления по учету и приватизации жилых помещений администрации города и членов его семьи за три года.

Подтвердить источник доходов родственник муниципального служащего не смог. В результате прокуратура направила иск в суд с требованием обратить квартиру в доход государства. Суд удовлетворил заявление. Ответчик пытался оспорить это решение, но оно осталось без изменений.

Фото: © РИА Новости / Владимир Федоренко